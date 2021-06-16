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馬場浮世繪——機緣巧俠事件擬明日或周五續審

2021-06-16 列印
  由於周中無編夜馬，馬會競賽小組擬於明日或周五，繼續就巴度早前策騎「機緣巧俠」時，在直路上的騎法召開研訊。

  在上周五的研訊，競賽小組已指控巴度違反香港賽馬會賽事規例第99（2）及（6）條，未有於整場賽事中，採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「機緣巧俠」十足爭勝機會或取得最佳名次。巴度研究完指控詳情後，會在下次研訊舉行時，回應小組是否承認指控。



馬場浮世繪
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