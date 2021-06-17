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馬場浮世繪——皇席錦標日投注額創新高

2021-06-17 列印
  馬會由剛過去的周二晚上問始，一連五晚，全程直播在英國雅士谷馬場舉行的年度盛事「皇家雅士谷」賽期的所有三十五場賽事，結果首晚「皇席錦標賽馬日」的七場賽事，總投注額超過三億四千萬，打破了本月初葉森打吡賽馬日的三億四百萬三千元紀錄，再次刷新越洋轉播賽日的單日最高投注額。皇家雅士谷賽期餘下四日賽事的戲碼仍然精采，再刷新紀錄絕不出奇。

馬場浮世繪

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