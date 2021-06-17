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馬場浮世繪——機緣巧俠事件今早續審巴度

2021-06-17 列印
  競賽董事小組已定於今日上午九時，在跑馬地馬場研訊室就巴度於六月六日沙田日馬的第六場賽事中，其在直路上策騎「機緣巧俠」的方式繼續研訊。小組於上次研訊中，已指控巴度違反規例第99（2）及（6）條，且看巴度今日應訊時會否承認控罪。

馬場浮世繪

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