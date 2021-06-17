雖然昨晚無夜馬跑，但是田泰安近日依然每朝到場操馬，敬業精神甚可嘉。田泰安表示目前始終受疫情影響，縱有空檔都不能外出，何況他亦希望可如過去幾季一樣，在煞科前贏得更多頭馬，所以樂於日日到場操馬。周日沙田賽事，田泰安會騎足十場，他認為以「百勝名駒」與「牛精輝煌」的贏面最樂觀。呂廄「百勝名駒」最近連番在陣上走得接近，日前由田泰安過檔，周日人馬合作出戰田草千四米，田泰安分析︰「『百勝名駒』於周一由我策騎快跳時，走勢良好，質新馬的狀態進展良多。以牠最近跑谷草千二米和田草千六米後上接近的走勢推斷，牠周日跑千四米該合適。如賽事早段的步速夠快，更有利於牠在末段上前挑戰。所以即使今場對手的實力不弱，但我相信『百勝名駒』仍足以殺入前列一席。」鄭俊偉麾下的「牛精輝煌」，於上季尾曾在田泰安胯下連贏兩仗，隨著馬兒最近表現回復接近，周日終於重配連捷功臣田泰安，騎者亦看好爭勝機會︰「按上季經驗，『牛精輝煌』是需要多操多跑才提升好狀態，而一旦復勇，戰鬥力更可維持到一段時間。馬兒最近分別在谷草和田草的長途賽上名，證明已經開始回勇，周日出戰本身拿手的田草二千米賽事，我當然樂意再次夥拍牠出戰。今仗對手中，跑這路程有佳績根據者寥寥無幾，『牛精輝煌』只要臨場發揮出應有能力，足以爭勝。」田泰安最後提到，由姚本輝訓練的「機械戰士」早前由他操刀試一千米草閘跑第二的走勢良好，而自從大前仗增程跑千六米後，陣上表現已趨穩定，前仗後上跑第二，上場跑第四也僅落後於頭馬不足一個馬位，周日將會以佳態再戰同程，可寄望表現會再進一步，甚至贏得首捷。特約記者︰文傑