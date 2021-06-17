順理成章——剛戰泥賽內欄不利

剛周日泥地賽事出現異常偏差，在當天未下雨前，首兩場的泥地千二米已經有感沿內欄競逐的馬未能佔優勢，初時還以為是五班賽的緣故，有班底的馬以級數克服劣勢制敵，但其後降下天雨並有段時間雨勢加劇後，其後的泥地賽更出現一面倒大利中外欄的偏差，雖然亦有內檔馬如「醒臣」及「勝利風範」可上名，但牠們是全憑鞍上人一早移出中外欄競逐才能克服逆境。今周中本地無賽事，按近年一樣轉播雅士谷賽事作受注，由剛周二至周六一連五天，由於近年轉播賽事增加不少，本地馬迷對陣中不少騎師也有一定認識，加上有女騎師作號召，而且亦有騎師第二代在陣，吸引力大大提高。另外此間正值歐洲國家盃進行，既是馬迷亦同是熱愛足球的也為數不少，今個星期的馬與波賽事，大家同時兼顧的話，實在要好好分配時間來參與。章名