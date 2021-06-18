馬場浮世繪——巴度被罰停賽五日加罰款

以往在一般情況下，只有犯不小心策騎被罰的騎師才會以罰款代替停賽，但現在馬季接近煞科，如果停賽期橫跨至下季初，對巴度會構成更大影響，所以小組才決定酌情處理。因此，巴度成為繼十年前普萊西策騎「游一飄」之後，另一位違反天條卻可以罰款代替停賽的個案。
馬場浮世繪
谷針獎賞停不了。香港總商會舉行「香港做得到！幸福大抽獎」，獎品總值約三千萬元，鼓勵市民去打針，獎品包括三部平治C系列房車，連首年牌費、第三者保險等，價值約五十萬元。 下月二日開始登記 抽獎活動由下月二...
2021-06-18
十三年前的汶川地震中被困三十六天奇跡存活的「豬堅強」不敵衰老，於周三晚十點五十分因年老衰竭去世。早前已有消息指當局想將「豬堅強」的遺體製成標本及保留豬舍，供人了解其英雄事跡。據內媒指，目前「豬堅強」的...
2021-06-18
緬甸局勢未平。有緬甸國家足球隊門將至日本參加世界盃預賽後，拒絕回國並將會申請難民庇護。據了解，他於賽前奏唱國歌期間豎起反軍政府常用的三指手勢，又指責「緬甸軍好像殺雞一樣殺死平民」。另緬甸中部有村莊被焚...
2021-06-18
據《星島地產網》報道，二手紛錄用家市價承接，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨六期恆柏道4號中層C室，面積507方呎，兩房間隔，望內園，原叫價800萬，議價後以780萬成交，呎價15385...
2021-06-18
聯儲局議息預示通脹壓力升溫，而美國的勞工市場數據亦較預期遜色，美股周四早段曾跌逾250點。杜指跌259點，至33773點，跌破三萬四千點大關，跌幅0.78%。標普指數跌10點，報4213點；納指跑贏大...
2021-06-18
九六年歐洲國家盃分組賽，加斯居尼射入世界波助英格蘭於溫布萊球場擊敗蘇格蘭一幕，至今仍為人津津樂道。廿五年後的今晚，三獅在歐國盃D組於同一場地再鬥蘇格蘭，天賦和技術媲美加斯居尼的中場新星菲爾科頓，特意染金髮模仿前者當年造型，矢志複製經典，為延續其場上表現，今仗一於支持主勝。（Now616、618台周六凌晨3:00直播） 英格蘭於九六年主辦歐國盃，他們在分組賽二比○擊敗蘇格蘭，中場加斯居尼一挑一射破網的世界波令人讚嘆，這位進攻中場亦自豪道：「這是我國家隊生涯最出色的入球。」此子被喻為三獅歷來最有天賦的中場，但一直後繼無人，直到廿五年後才發掘到技術出眾和閱讀球賽能力出色的菲爾科頓...
2021-06-18
Tesla上星期在美國舉行了大型活動，公開了全新Model S Plaid超級版的真身，雖然外形依舊，不過其全新三馬達系統，輸出1,020ps馬力、0至60mph加速只需1.99秒（0至100km/h...
2021-06-16
男團MIRROR除姜濤外，將於6月28日播出的香港首部BL劇《大叔的愛》的兩位男角盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）同樣超受歡迎，廣告接唔停。特別是後者，搞笑玩得最重要冇偶像包袱，就算早前...
2021-06-18
香港連續第十日本地零確診，反映港人努力不懈抗疫，加上接種疫苗比率趨升，對抗擊疫情，產生正面作用。港人經歷長達一年半疫情的困擾，生活大受影響，現在疫情放緩，公眾期望社交距離可以稍為寬鬆，尤其是一些深受疫情打擊的行業，當局應作回應，能夠稍為放寬，就盡快放寬。 現時的社交距離措施延至下周三，如果屆時香港繼續沒有不明源頭個案，當局應有條件再進一步放寬社交距離措施，尤其一些被業界視為過於嚴苛的措施，應該即時鬆綁，例如食肆限聚令，C類食店規定員工須打一針、入座率不得超過五成、每枱最多六人、營業至午夜十二時、顧客必須使用安心出行等；後者要求員工須打了兩針加十四日、入座率不過七成半、每枱最...
2021-06-18
競賽董事小組昨日完成了有關騎師巴度於六月六日策騎「機緣巧俠」的方式之研訊。小組曾於六月十一日將研訊押後，當時巴度被指控違反賽事規例第99(2)及(6)條。巴度昨天承認該指控。小組在聽取有關陳詞後，決定罰巴度於本馬季最後五個賽日停賽，另外罰款二十四萬元以代替停賽多四個賽馬日（合共九個香港賽馬日）。 以往在一般情況下，只有犯不小心策騎被罰的騎師才會以罰款代替停賽，但現在馬季接近煞科，如果停賽期橫跨至下季初，對巴度會構成更大影響，所以小組才決定酌情處理。因此，巴度成為繼十年前普萊西策騎「游一飄」之後，另一位違反天條卻可以罰款代替停賽的個案。 馬場浮世繪
2021-06-18