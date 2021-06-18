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馬場浮世繪——巴度被罰停賽五日加罰款

2021-06-18 列印
  競賽董事小組昨日完成了有關騎師巴度於六月六日策騎「機緣巧俠」的方式之研訊。小組曾於六月十一日將研訊押後，當時巴度被指控違反賽事規例第99(2)及(6)條。巴度昨天承認該指控。小組在聽取有關陳詞後，決定罰巴度於本馬季最後五個賽日停賽，另外罰款二十四萬元以代替停賽多四個賽馬日（合共九個香港賽馬日）。

  以往在一般情況下，只有犯不小心策騎被罰的騎師才會以罰款代替停賽，但現在馬季接近煞科，如果停賽期橫跨至下季初，對巴度會構成更大影響，所以小組才決定酌情處理。因此，巴度成為繼十年前普萊西策騎「游一飄」之後，另一位違反天條卻可以罰款代替停賽的個案。



馬場浮世繪
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