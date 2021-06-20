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頭號目標——金莊令再贏非難事

2021-06-20 列印
　　第十場三班一四○○米。「金莊令」自從在346場次除眼罩打開勝門之後，表現有如脫胎換骨，明顯是成熟後開了竅。無論是之後在484場次蝕了快步速才僅敗，又或是540場次初上三班即勝，馬兒只要能沿途跟前取得遮擋，當出彎入直路時一移出望空，都見即可自動加速湧上，而贏三班一役更壓倒「一定美麗」、「勝賢」、「電子群星」等強手，頭馬水準絕不簡單。

　　至於近兩仗未能再進，前仗早段沒積極爭取好位，直路上前方馬匹外閃加上本身也內閃，未能一氣衝刺，負兩個多身位算及格；上仗則是全程二疊望空兼蝕快步速，但入直路後仍有餘力上前透出，最後只負於幾匹走中外疊有利場地的對手，雖敗猶榮。



　　今次「金莊令」再吼千四米而臨，排六檔而同場不乏前領快馬，估計可用回本身食胡的跟前取遮擋跑法，既能初上三班即勝，要再贏絕非難事。

仲達
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