勝在有方——打鐵趁熱喜逢弱旅

「打鐵趁熱」上季尾可在千四跟「爆騷」串Q而氣走「維港奔流」，此兩匹對手其後均可贏三班，水準遠比一般四班中級馬高。所以今季初可在五班此程輕勝。翌戰升四班在541場次蝕慢步速下衝近新勝三班之「閃耀榮光」，另有多匹蹄下敗將其後可入前兩名，屬極強組之殿軍。其後於兩場千四回氣後，最近重返此程，於極不利追之C+3排外檔，仍能以快末段22秒19衝近，確認此程威力最強。今次除去頭罩，上季初沒有此配備也能得接近之季軍，於利追之A跑道跟中後位置，力足征服四班弱組。「好運寶馬」前仗此程之水準亦值四班中上級，再出增程也能氣走「金像非凡」，回到短途對手大幅減弱，如非初戴眼罩累事應可跟前駒一鬥。「迎有」上仗遇超快步速，於外疊跟得急也輸近，證明改戴單邊眼罩效果不差，曾在三班此程輸不遠，切入賺步速後可爭三甲。方駿暉