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伊仁絮語——怡威進步值得捧場

2021-06-20 列印
　　第一場「怡威」是南非自購馬，在當地五捷，來港後評八十分插三班起步，礙於本身能力有限，上季拼至最後一仗才入位，今季則在第二個回合放入Q，然而之後數仗持續令人失望。不過自進行會厭覆蓋手術後，上仗復出跟跑一回，其復課走勢明顯較前上力，現居五班跑中距離，應該有利可圖，由郭能執韁亦鬥志鮮明，值得捧場。

　　第二場「樂盈盈」今季表現明顯進步，自三月在谷草長途打開勝門後，近兩仗回師四班依然接近。上仗出爭田草二千改為留前鬥後，末段衝刺強勁，結果僅追不上最近取得連捷的「大有心得」，表現吸引，今仗改配莫雷拉，爭勝決心明顯。對手可留意「藍海策略」及首次挑戰二千米的「威威高星」。



Ian
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