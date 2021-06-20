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重點出擊——打鐵趁熱贏面壓一

2021-06-20 列印
　　第四場「打鐵趁熱」早前在541場次跑獲殿軍，表現絕不簡單，事後跟進該賽所有馬匹，除了此駒之外，統統再出都能走入前四名，實在是非一般的強組！偏偏「打鐵趁熱」其後兩戰都增程跑千四，連番落第可歸咎難度太高。上仗縮程回師勝途千二，本來機會樂觀，可惜在田C+3欄彎位走三疊，而且當日上半場不利後追，雙重不利之下，結果只輸三乘許，而且末段更造第二快時間，反映本身季內只出賽六次，現階段仍體力充足。

　　今仗「打鐵趁熱」的另一優勢，在於面對多匹三歲馬而獲得讓磅，此消彼長之下，贏馬機會更加突出。



安西教練
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