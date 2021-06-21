莫雷拉中三元封王 潘頓賀賢齊起孖 方嘉柏五W捧兩盃

方嘉柏昨日攻勢全面得手，除了憑「川河尊駒」和「顯心星」包辦兩場三級賽頭馬，另外還勝出「開心大師」、「戰鬥英雄」和「大紅蜂」；而為後兩駒建功的莫雷拉，則贏羅廄「金像非凡」，於第八場賽後提前成為騎師王。至於潘頓和賀賢都梅開二度，包括合作憑「馬爾代夫」食尾胡。此外，巴度第一場犯規，罰款十八萬元。馬雅第四場違例，罰停賽兩日和七千五百元。潘明輝就第七場犯規，被罰停賽兩日。方嘉柏昨日贏五W，賽後季內頭馬已累積至七十場，帶離次席的蔡約翰足足七場之多，而且「川河尊駒」和「顯心星」都勝出三級賽。練者賽後高興地說：「『川河尊駒』今季上陣全數走入四名內，演出相當穩定，值得在今場取得勝利，我也替馬主感到高興。此駒目前已經八歲，但看其直路衝刺有力的走勢，顯然角逐興趣依然濃厚，我將安排牠先休息六至八個星期，然後再跟馬主研究來季部署，除非牠已沒有興趣競賽，才會安排申請退役。」「『開心大師』今仗對手甚強，所以我作出相應部署，安排陳嘉熙執韁，希望減磅之下提升競爭力，況且上季他曾策騎此駒得過亞軍，人馬合拍不成疑問，果然最終成功交出頭馬。『戰鬥英雄』曾在三班直路賽上名，季內演出也準繩，今仗落四班所遇對手不強，加上強配莫雷拉，結果勝回一仗。『大紅蜂』非常有個性，經常會在沙圈或閘前扭計，今日亦出現此情況，幸好出閘後走勢順暢，此駒前景不錯，但目前要努力調教其情緒，所以賽後可能會提早唞暑。」方嘉柏續說。而憑「顯心星」勝出三級賽精英盃的薛恩說：「賽前方嘉柏特別強調，『顯心星』起步順利之後，要立即將其留力，集中在直路衝刺，我當然依足指示發揮。我首次策騎此駒時，已感到牠有勝出一級賽的實力，今次贏三級賽只是開始，相信來季進一步成熟後威力更大。」至於莫雷拉昨日的三W中，還有來自羅廄的「金像非凡」，練者羅富全指：「『金像非凡』今仗雖改配莫雷拉，但繼續由田泰安策騎亦可能贏，因為此駒跑一哩較合腳法，實在田泰安上仗已發揮得很好，未能取勝只是欠點運氣。我認為雷神下仗仍會選騎此駒，而牠無論沙田或快活谷都能應付。」另外，潘頓和賀賢昨日都起孖，而練者勝出「威威高星」後說：「梁家俊今仗一早答應了策騎『龍戰士』，所以『威威高星』改配潘明輝，但我認為影響不大，排二檔亦預期會跟前跑，但想不到最終竟然能夠放頭，此駒上仗演出稍差，主因陣上擠碰而失卻步韻，今次沒有意外便交回好表現。」記者：文傑、亨利