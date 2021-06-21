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馬場浮世繪——馬雅爆鹿鼎記打破悶局

2021-06-21 列印
馬場浮世繪——馬雅爆鹿鼎記打破悶局
馬場浮世繪——馬雅爆鹿鼎記打破悶局
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馬雅自從四月八日勝出「紅酒之寶」，成績隨即低沉，直至昨日賽前連Q都未跑過，幸好守齋兩個多月後終能反彈，昨日憑蘇廄「鹿鼎記」爆出二十倍冷W，賽後見馬雅抬頭兼食指向天，感謝上帝眷顧，興奮之情盡顯。至於蘇保羅則說：「每位新來港的騎師都需要支持，馬雅今仗能夠贏馬，我亦為其感到高興。『鹿鼎記』上仗初出已後追不俗，今仗排四檔有助爭勝，此駒當然未成熟，所以賽後會唞暑，下季可以跑千四至一哩。」

馬場浮世繪

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