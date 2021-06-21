馬場浮世繪——潘頓方仔破冰捧精英碟

昨日正值父親節，中國官媒央視在網上發文紀念中共總書記習近平的父親習仲勳。在報道中說明了父親習仲勳對國家總書記習近平的言傳身教的重要，更可見總書記習近平年輕時跟在父親身後一起下鄉的身影。內媒形容，習仲勳是位「從群眾中走出來的群眾領袖」永遠與人民站在一起。而習近平為父親感到自豪，也從父親身上繼承和吸取了許多寶貴與高尚品質。 習仲勳的節儉幾近苛刻，他和夫人齊心同志家教的嚴格也是眾所周知的。在父親的言傳身教下，習近平自小養成了勤儉節約的習慣。 和習近平在正定共過事的王幼輝，一九八三年曾到習家做客，他事後回憶習家節儉持家的家風。他指「他家的客廳，沒有電視機，就有幾張舊沙發，其他的甚麼...

2021-06-21