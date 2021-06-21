  • 2021年6月21日 星期一
  • 30º
  • 73%
熱門： 蘋果日報打針優惠恒基偷渡台灣炎明熹

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——潘頓方仔破冰捧精英碟

2021-06-21 列印
馬場浮世繪——潘頓方仔破冰捧精英碟
Previous Next

方嘉柏與潘頓今季大幅減少合作，原因不明，而他倆對上一次攜手贏馬，已是上年九月九日的「喜佳龍」，不過昨日此對騎練終於打破悶局，憑「川河尊駒」齊齊進入凱旋門，並且捧走精英碟！

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd