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馬場浮世繪——方仔五W親吻太座慶祝

2021-06-21 列印
方嘉柏昨日勁贏五W，其中「川河尊駒」和「顯心星」更包辦兩場三級賽，成績非常美滿，賽後他已拋離蔡約翰七W，今季再度成為冠軍指日可待，難怪練者亦表現興奮，在「大紅蜂」為其帶來昨日第五場頭馬後，即與太太親吻起來！

馬場浮世繪

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