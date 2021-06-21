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馬場浮世繪——陳嘉熙破頭馬荒最開心

2021-06-21 列印
馬場浮世繪——陳嘉熙破頭馬荒最開心
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陳嘉熙今季轉投方嘉柏門下，雖然成績未見大幅猛進，但其實方仔一直給予支持，連同昨日所贏的「開心大師」，嘉熙今季暫取得六場頭馬中，有三場都是為方廄建功，而此場頭馬亦打破騎者個多月的頭馬荒。

馬場浮世繪

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