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雄深雅健——實際人做實際事

2021-06-21 列印
  近年透過大量轉播外地賽事，由近至澳門、日本、南韓，遠至北美、南非等地，所謂開眼界，好讓我們見識世界各地馬場、馬匹、騎師水平。

        還有不少朋友，活在廿一世紀，卻心繫八、九十年代，甚至七十年代，睇任何事，都以想當年為出發點，思維既脫節又欠公平，而且根本無答案。



        好或不好，其實無關重要，純粹基於個人喜好，不同的競爭環境，難以判定孰優孰劣。

        不時聽到講潘頓、莫雷拉，好唔好過邊個、那個？對我們度馬、投注有何關聯呢？與其拗，不如花多點時間，睇馬、睇片吧！

        實際人做實際事，來到季尾，有更多環節，要我們多加留意，單是勿被炒作話題影響，繼續貼近現實，堅定秤先此際當銳馬，不應過份眷戀季中以前賽績。

子健
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