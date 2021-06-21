雄深雅健——實際人做實際事

還有不少朋友，活在廿一世紀，卻心繫八、九十年代，甚至七十年代，睇任何事，都以想當年為出發點，思維既脫節又欠公平，而且根本無答案。
好或不好，其實無關重要，純粹基於個人喜好，不同的競爭環境，難以判定孰優孰劣。
不時聽到講潘頓、莫雷拉，好唔好過邊個、那個？對我們度馬、投注有何關聯呢？與其拗，不如花多點時間，睇馬、睇片吧！
實際人做實際事，來到季尾，有更多環節，要我們多加留意，單是勿被炒作話題影響，繼續貼近現實，堅定秤先此際當銳馬，不應過份眷戀季中以前賽績。
子健
「五千元電子消費券」計劃下月四日接受市民申請，最早於八月一日派出首期。四個指定支付工具商各推優惠「搶客」，繼八達通、Tap&Go相繼推出優惠，吸引市民申請電子消費券，AlipayHK昨日加推「...
2021-06-21
昨日正值父親節，中國官媒央視在網上發文紀念中共總書記習近平的父親習仲勳。在報道中說明了父親習仲勳對國家總書記習近平的言傳身教的重要，更可見總書記習近平年輕時跟在父親身後一起下鄉的身影。內媒形容，習仲勳是位「從群眾中走出來的群眾領袖」永遠與人民站在一起。而習近平為父親感到自豪，也從父親身上繼承和吸取了許多寶貴與高尚品質。 習仲勳的節儉幾近苛刻，他和夫人齊心同志家教的嚴格也是眾所周知的。在父親的言傳身教下，習近平自小養成了勤儉節約的習慣。 和習近平在正定共過事的王幼輝，一九八三年曾到習家做客，他事後回憶習家節儉持家的家風。他指「他家的客廳，沒有電視機，就有幾張舊沙發，其他的甚麼...
2021-06-21
東京奧運的籌備工作已進入最後階段。東京奧組委周日凌晨在雨中綵排奧運開幕禮及閉幕禮的交通安排。由工作人員及義工扮演參賽選手，分乘八十輛旅遊巴，由選手村經五條路線前往主場館，抵達後再由工作人員分組進場。另...
2021-06-21
柏濤小築位於南區豪宅地段，背山面海，是次走訪該盤優質海景放盤，面積1915方呎，三房一套設計，樓底高曠，一室裝潢及家具佈置講究，最大優勢是對正遼闊赤柱灣海景，日日與海為伴，享受看海日子。 柏濤小築位於...
2021-06-19
上周美國聯儲局放鷹，市場關注美國或加快加息步伐，美股三大指數齊挫，其中杜指急跌逾500點，ADR港股比例指數上周五亦挫246點。分析指今日港股輕微低開機會大，股市受通脹疑慮影響，預計本周大市繼續拉鋸，...
2021-06-21
烏克蘭和奧地利今晚歐洲國家盃C組在羅馬尼亞中立場交鋒，如果賽和，前者可以次名直接過關，對手累積四分亦大有機會成為其中一支最佳第三名出線，令默契球之說甚囂塵上。雙方鋒將耶莫蘭高和阿拿奧杜域又份屬韋斯咸前隊友，互惠互利絕不出奇，故一於熱捧一點九八倍和。（Now617、619周二凌晨0:00直播） 兩戰全勝的荷蘭已提早鎖定C組首名晉級資格，全敗的北馬其頓篤定包尾出局，烏克蘭和奧地利今仗直接爭逐餘下一個直接出線席位。雙方同得三分，得失球差同樣為零，烏克蘭比奧地利多入一球排次席，今仗不敗就可以殺入十六強，如果打和，奧地利也累積四分，亦大有機會成為四支最佳第三名之一出線。 「韋...
2021-06-21
位於圓方的「帶 天」，以主打北海道鄉土料理馳名，吸引不少客人捧場。最近推出全新醒胃菜單，均以當地時令食材入饌，別具地道風味。必試來自北海道札幌的湯咖喱，加入大量蔬菜及辛香材料，經長時間慢火熬...
2021-06-17
鄭嘉穎與較他年輕22歲的陳凱琳（Grace）結婚3年，育有兩子Rafael和Yannick，家庭生活好美滿。不過婚前，有傳Grace媽反對二人拍拖，早前她接受訪問時直認覺得嘉穎年紀大又花弗，擔心初戀愛...
2021-06-21
香港夜景舉世聞名，我們這一代很難想像這顆東方之珠竟有一天不能亮起霓虹燈。1973年，石油危機席捲全球，香港也不能倖免。當時為了節約能源，全港需要按夏令時間作息，霓虹光管只能在晚上六時至十時亮起，生活一...
2021-06-21
方嘉柏昨日攻勢全面得手，除了憑「川河尊駒」和「顯心星」包辦兩場三級賽頭馬，另外還勝出「開心大師」、「戰鬥英雄」和「大紅蜂」；而為後兩駒建功的莫雷拉，則贏羅廄「金像非凡」，於第八場賽後提前成為騎師王。至...
2021-06-21