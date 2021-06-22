馬場浮世繪——冠軍人馬七月十三日頒獎

馬會初步決定，屬每年馬季煞科盛事的「香港賽馬會冠軍人馬獎」，今年頌獎儀式將會於七月十三日的晚上舉行，也即是會於七月十四日馬季煞科夜戰的前一個馬上，揭曉今季的冠軍人馬名單。不過，即使現時香港的疫情好轉，已連續十四日無新冠肺炎的本地確診個案，但因為現時仍有多項防疫措施必須遵守，所以今屆冠軍人馬獎的頌獎形式，馬會要於日內才有定案。據悉，暫時在幾個可行的方案之中，馬會比較傾向沿用去年頒獎在網上直播的形式，馬迷屆時可在不同的媒體，觀看現場直播。馬場浮世繪