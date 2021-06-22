輝灑自如——古活賽期 令人期待

今年的馬季暑假多加了越洋直播賽事，主打的當然是英國的古活賽期。雖然這個賽期不如上星期皇家雅士谷般盛名，其實歷史也相當悠久，過去因為是在暑假期間上演，一直令香港馬迷緣慳一面，但真正喜歡賽馬的朋友，也會千方百計在網上找尋直播來看，再者之後十月份一系列的越洋直播，有很多好表現的馬匹都會先在古活交出好表現也！有朋友問我應付海外賽事有甚麼速成的方法，我很抱歉的說一句，是沒有的。因為各處的賽馬都有自己不同的歷史和賽制，如果不先去了解清楚，根本就無從入手。如果新手入門就只能靠多聽和多看，不過也需要選擇真正有用的資訊。因為坊間以至官方台，絕大部份有關越洋直播的資訊，都是從博彩的層面出發。坦白說，這對於了解賽事並沒有甚麼大幫助，當然我也明白，資訊和博彩對比起來，當然是後者比較受重視，可是哪樣才是真正具有價值？值得大家細心想想。朱鎮輝