重點出擊——天天智庫黃俊加油

黃總教落，評馬入門第一式，最緊要認清賽事水準。像剛周日尾場「健康第一」，之前一仗意外重重得季軍，表面睇甚為不俗，但同場「將耀」今季持續失準，甚至初跑千四的「好玩福星」抄二三疊轉彎也衝入位，即使「健康第一」不是連番受阻，也僅能追近傷患纍纍的「團結力量」而已，賽績大有疑問。回說今期賽事，第二場「天天智庫」則是強組出品，上仗牠角逐田草千二，賽事頭八百米段速為45秒82，比起同日的三班賽猶有過之，本身於直路更貼欄走不利路段，結果只負於賺步速的「醒旺財」兩個身位，查後駒今季多次在強組出現，能力不用懷疑。至於同場也在內疊衝刺的「劍在九天」亦新近上名，還有新近贏馬的「翡翠鳳凰」也在該役落第，怎計賽事水準都有保證。今次「天天智庫」初落五班，只要場地模式不是大利後追，絕對有力開齋，黃俊加油！安西教練