重點出擊——天天智庫黃俊加油

回說今期賽事，第二場「天天智庫」則是強組出品，上仗牠角逐田草千二，賽事頭八百米段速為45秒82，比起同日的三班賽猶有過之，本身於直路更貼欄走不利路段，結果只負於賺步速的「醒旺財」兩個身位，查後駒今季多次在強組出現，能力不用懷疑。至於同場也在內疊衝刺的「劍在九天」亦新近上名，還有新近贏馬的「翡翠鳳凰」也在該役落第，怎計賽事水準都有保證。今次「天天智庫」初落五班，只要場地模式不是大利後追，絕對有力開齋，黃俊加油！
安西教練
經商界連番送禮谷針，本港接種首劑新冠疫苗的人數快突破二百萬人，累計打了三百三十萬劑，迄今接種率約三成，離八成人打針建立免疫屏障仍有一段距離。有專家倡議，港府把握暑假學生不用上學和考試，呼籲家長帶子女一...
2021-06-23
內地一直努力打擊電信網絡詐騙案件。據內地最高法院數據，大批境內電信網絡詐騙窩點已向境外轉移，目前景外窩點作案超過六成，形容是對境內群衆「瘋狂詐騙」。當局推出新規定以嚴打詐騙集團，如發現參與境外詐騙集團者，於詐騙窩點累計超過三十日，都以「詐騙罪」追責；而為他人收購或出售一定數額的SIM卡及信用卡，就會被追究「幫助信息網絡犯罪活動罪」的責任。 報道指，最高人民法院聯同最高人民檢察院和公安部，就辦理電信網絡詐騙等刑事案件的適用法律發表意見。《意見》中共十七條新規定，當中涉及針對跨境案件的取證、處理涉及手機卡、信用卡的「兩卡」案件等問題。據中國最高法院刑三庭副庭長李睿懿表示，目前景...
2021-06-23
本月初被SpaceX火箭帶到國際太空站的數十隻烏賊，已開始投入科學研究。外媒指，該批烏賊將於七月返回地球。據報，這批烏賊BB原本是在夏威夷大學的基瓦諾海洋實驗室內飼養，但報道未提及烏賊BB之後的去向。 夏威夷大學女博士福斯特有份參與的太空總署研究微重力如何影響動物和微生物之間的互動的項目。正研究太空飛行會對烏賊帶來甚麼影響，從而尋找方法改善人類進行長期太空飛行時的健康問題。 據了解，當太空人逗留在太空的時間愈來愈長時，他們的免疫系統會出現所謂失調的情況，不能好好運作。她表示：「他們的免疫系統不能輕易辨認細菌，導致他們有時候會生病。如果能明白烏賊在太空中的狀況，可能有助解決太...
2021-06-23
中半山堅尼地道有不少老牌豪宅，位置上鄰近金鐘及灣仔一帶商業區。其中金鑾閣正坐落於此，用家主導，市場少有盤源，今次帶大家走訪該盤一個靚裝放盤，實用面積1204方呎，採3房1套房間隔，廳堂空間感充足，設計...
2021-06-23
市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會的言論，尤其是如何評論美國的貨幣政策，美股周二早段靠穩。杜指曾升105點，至33982點，升幅為0.3%；標普指數曾升17點或0.4%；納斯達克指數早段升65點...
2021-06-23
法國前鋒賓施馬曾跟葡萄牙球星C朗拿度於皇家馬德里拍檔九年，前者委曲求全，於C朗的陰影下照有表現。相反，葡軍的般奴費南迪斯卻未能適應有C朗在陣的踢法，頹態依舊。今晚歐洲國家盃F組最後一輪，法國於中立場普斯卡斯球場鬥葡萄牙，亦是賓施馬首於球場跟C朗重聚，前者勢踢爭氣波率軍贏波保小組首名，客勝捧得過。 賓施馬於○九年轉投皇家馬德里，同期加盟的還有C朗拿度，不過賓施馬先面對的難關卻是要屈居於希古恩之下，作後備前鋒。即便自己終於有力擔正，亦要委曲求全，遷就C朗而改變自己的踢法，並委屈道：「若我一季能入廿五球，已是出色射手，但對比起C朗的五十球，那便是微不足道了。」 不過作為穆...
2021-06-23
12星座運程-6月21日 天蠍：闖過了一個難關，你到達安全的位置，不過需要休息。天秤：社交生活十分熱鬧，你從不同活動當中建立了知名度。處女：溝通運好，學習能力提高，保持謙虛，大家分工合作。獅子：生活...
2021-06-21
35歲麥貝夷（Karene）被「賤男」舊愛食完唱風波仲有後續。之前無辜「被第三者」的裕美力證麥貝夷跟由佢介紹的Edmond拍拖後，仍借住做Happy Live跟翟威廉維持「炮友」關係。麥貝夷不忿被屈，...
2021-06-23
經過商界谷針，新冠疫苗接種率持續上升。截至昨天，全港打了第一針的總人數，快突破二百萬，累計打了三百三十萬劑，接種率升至約三成，但離建立保護屏障所需的七、八成接種率，依然遙遠。有傳染病學專家呼籲港府，利用暑假時間，催谷年輕人和長者打針，取向正確，當局須加快籌備，除了加強宣傳，也要向這兩類人提供更大的打針誘因。 呼吸系統專科醫生梁子超指出，本港要趕在九月前大幅提升疫苗接種率，目前每天就要有四萬人打第一針，同時亦有大批人打第二針，以目前情況來看，頗為困難，但港府要展現決心，遇難愈強，推出更多谷針計劃。正如梁子超所言，當局要善用暑假，學童不用上學也不用考試，鼓勵家長帶同十二歲或以上...
2021-06-23
今次谷草賽事，臨場天氣情況會是選馬關鍵。筆者在《星島馬訊》專欄指出，因跑馬地馬場去水極快，頭場隨時完全不受近日天雨影響，所以一定博前置馬；不過中後場次則要用另一套思維，因為九場賽事之間若再下雨，加上被...
2021-06-23