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伊仁絮語——寶麗生輝製造驚喜

2021-06-23 列印
　　第一場「寶麗生輝」上仗初出即面對超班馬「神之水滴」及「勝利才子」，末段衝刺較為均速，最終得第五名。質新馬經一場實戰後，復課狀態比前有進，今仗對手非強，只有「天賜寶」是新勝馬，以及「鼓浪順風」剛戰入Q。這匹三歲馬改配近期手風順的薛恩，或有機會製造驚喜。

  第二場「瑪神好運」於三月曾在谷草千二跑得接近，其後卻轉戰泥地，不過走勢亦有點睇頭。此駒來港前曾於肯德百里及溫爾取勝，照計谷草會適合發揮，始終現較季初已減去三十四分，可以一試。



Ian

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