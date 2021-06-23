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日報新聞 > 馬經

勝在有方——大醇威強配交代

2021-06-23 列印
　　「大醇威」季初僅交出四班中級水準，但踏入十二月戰鬥力提升不少，能跟其後於三班上名之「木火同明」跑近而氣走早前能勝四班之「電訊火箭」，持續交出近四班頂之能力。可惜378場次轉跑此程時，連拼兩仗後只隔兩星期，未能追及落班之路程專家「實力飛駒」且耗力太多，此後演出轉趨反覆。不過之後逢轉配備每每能交回九成水準，一次在強組跟其後能勝三班之「股票傳奇」跑近，前仗則在田草跟翌戰於三班出冷之「閃耀榮光」鬥得接近。

  今次重返谷草最短途，遇對手大幅減弱，重戴頭罩會有新鮮刺激，重配雷神當可贏馬交代。



方駿暉

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