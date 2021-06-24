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馬場浮世繪——樂仔造磅失敗進力要易配

2021-06-24 列印
　　昨晚周俊樂本來為師傅韋達策騎四駒，其中第五場的「魅力星光」一放到底取勝，正當大家以為，這對師徒之後仍會有馬搏殺的時候，馬會卻突然宣布，周俊樂在第八場的座騎「進力之城」易配賀銘年，原來樂仔無法造到出賽要求的一一二磅，對於見習生而言情況都算罕見，可能因為他身形比較高大吧！

馬場浮世繪

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