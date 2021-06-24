昨晚谷戰田泰安和莫雷拉都起孖，前者勝出石廄「天賜寶」和蔡廄「過河勁卒」，後者贏方廄「綠色有運」和石廄「電訊巴打」，雖然兩人最終在騎師王同分，但田泰安在其他場次的亞軍較多，根據規例而封王。至於徐雨石與以上兩人合作起孖，而何澤堯則憑呂廄「辣得驕」和羅廄「俏芳華」梅開二度。 另外，楊明綸第五場犯規，被罰停賽兩日。徐雨石昨晚憑「天賜寶」和「電訊巴打」起孖而回，他憑前駒食頭胡後表示：「『天賜寶』早前因為傷而休息了一段時間，到季尾反而體力更充足，所以可以打疊拼搏，而牠今仗起步反應很好，相信是轉戰谷草有新鮮感，我會觀察牠兩日，如果一切正常就多跑一仗才安排牠唞暑。」至於為「電訊巴打」大熱掄元的莫雷拉，則另贏方廄「綠色有運」，後駒練者方嘉柏說：「『綠色有運』跑谷草中距離最合，而臨場有雨令場地變化，對牠而言可謂如虎添翼，其實賽前牠評九十五分，肯定接近飽和，今仗憑路合態勇和排檔之利取勝，我也替馬主感到高興。我不排除安排此駒在煞科前出戰沙田，因為現時天氣不穩定，倘若碰到場地變化，牠又可以憑性能爭取好成績。」此外，何澤堯昨晚憑「辣得驕」和「俏芳華」報捷，前駒練者呂健威打破近四期不勝的悶局，他說：「『辣得驕』的情緒容易緊張，所以上從化操練會較合適，今仗牠早段居後，我當時擔心會後追不及，幸好谷草直路短有利其發揮，而且場地亦合腳法。」而「俏芳華」今仗取得季內第二W，練者羅富全指：「『俏芳華』上仗跑亞軍主要因為太遲發力，今仗步速夠快，結果輕鬆補中。由於此駒目前只得三歲，賽後我會讓牠唞暑，先上從化休息一輪，留待下季更成熟時再拼搏。」其餘周俊樂和韋達合作憑「魅力星光」贏馬，練者透露：「『魅力星光』以往出頭後都會自動放慢腳步，今仗卻首次看到牠搶出領放後仍能夠保持速度，然後在末段再發力彈離對手，演出肯定較前進步，賽後我會讓牠唞暑，希望來季演出更佳。」另一方面，美國馬「鈴兒花」上周五於英聯邦盃力拼得亞軍，賽後牠以直路受干擾為由抗議「龍圖騰」的頭馬資格，最終得直獲擢升為冠軍，而練馬師華特已決定將「鈴兒花」運返美國，備戰下月初在新市場馬場舉行的七月盃。華特表示希望讓「鈴兒花」有更長時間回復體力，然後轉往法國出戰八月八日在多維爾馬場舉行的千三米直路賽紀爾斯錦標，屆時該駒極可能與勝出屈敬咸鈉錦標的「龍行駒」碰頭，而該賽將轉播來港和接受投注。記者：文傑、亨利