順理成章——小方潘頓破冰恨遲

經過剛周日方嘉柏狂勝五場後，看來今季冠軍練馬師之爭，局勢已趨向明朗，方嘉柏應大有機會第四度贏得冠軍寶座。雖然馬季尚有六個賽日才完結，但當中仍有兩日是谷草夜賽，此乃老蔡弱項，相反卻是阿方主場，老蔡要後來居上，實在談何容易。當然站在觀眾立場，如看到老蔡再次逼近阿方也會感到精采。由於今季壓軸一戰會移師在谷中舉行，如屆時能重演一二至一三年度馬季煞科夜，葉楚航要力鬥告東尼的一幕，實在充滿戲劇性，且看老蔡可否在餘下賽期收窄落後的差距。至於冠軍騎師，莫雷拉可謂已是篤定重登寶座，不過以現時所贏得頭馬數字，看來不易打破他自己在一六至一七年度馬季所贏的一百七十一場紀錄。目前排第二位的潘頓，未計昨晚成績，季內贏得一百一十九場，即使稍後仍有機會添勝，但看來最終數字亦不及上季。造成如此局面，季初他與阿方斷絕合作是不無關係，雖然二人最近重修舊好並攜手贏馬，但已是遲來的春天。章名