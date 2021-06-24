順理成章——小方潘頓破冰恨遲

由於今季壓軸一戰會移師在谷中舉行，如屆時能重演一二至一三年度馬季煞科夜，葉楚航要力鬥告東尼的一幕，實在充滿戲劇性，且看老蔡可否在餘下賽期收窄落後的差距。
至於冠軍騎師，莫雷拉可謂已是篤定重登寶座，不過以現時所贏得頭馬數字，看來不易打破他自己在一六至一七年度馬季所贏的一百七十一場紀錄。目前排第二位的潘頓，未計昨晚成績，季內贏得一百一十九場，即使稍後仍有機會添勝，但看來最終數字亦不及上季。造成如此局面，季初他與阿方斷絕合作是不無關係，雖然二人最近重修舊好並攜手贏馬，但已是遲來的春天。
章名
本港連續十六日本地零確診之勢恐已中斷，並正面對高傳播力Delta變種病毒的威脅。一名居於大埔運頭塘邨的男子，初步確診感染L452R變種病毒株，他任職機場地勤，並在大埔新達廣場兼職顧客服務工作。大埔南逾...
2021-06-24
中國太空站內三位太空人已開始投入工作，而周三上午中國國家總書記習近平更親臨北京航天飛行控制中心，與航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波進行「天地通話」。習近平先問候三人的近況，讚揚他們的貢獻，又指會在北京等候...
2021-06-24
中國共產黨成立一百周年紀念幣於本月二十一日起陸續發行。新華社報道指，此次共發行九款紀念幣，其中既有普通紀念幣，又有金銀紀念幣。 報道引述人民銀行副行長范一飛指「與前兩次同題材紀念幣發行相比，中國共...
2021-06-24
新世界旗下沙田大圍站柏傲莊銷情連番報捷，該盤昨日招標售出項目三期3伙，其中一伙呎價達3.5萬，創新界區分層新高。另外，發展商日前重推項目一、二期單位，昨日開始接受登記，其中一期單日收逾3000票，超額...
2021-06-24
美國聯儲局主席鮑威爾前晚在國會作證時，表明聯儲局不會先發制人加息，亦已經做好運用所有工具，將通脹控制在局方目標2%附近，這番言論稍紓緩市場對提前加息憂慮，刺激美股前晚回升，昨晚早段續向上，杜指升26點...
2021-06-24
烏拉圭射手蘇亞雷斯向來為勝利不擇手段，該隊於美洲國家盃A組僅一和一負，周四在巴西中立場對同組實力最弱的玻利維亞，矢言為領軍開齋無所不用其極。加上烏拉圭近四次對賽三勝一負，當中三場勝仗都剛好淨勝兩球，讓球主客和該隊讓兩球「和」值捧。（有線601、661台周五凌晨5:00直播） 蘇亞雷斯爭勝欲極強，最經典莫過於一○世界盃八強對加納用手擋出對手必入球。上仗對智利尾段也蓄意在對方禁區調整左腳球鞋約三十秒，阻止敵軍門將哥迪奧巴禾開龍門球。 哨牙蘇雖然無所不用其極，也取得士哥，但改變不了烏拉圭僅和一比一，目前一和一負排A組尾二。今仗對零分包尾的玻利維亞，蘇亞雷斯揚言不勝無歸，確保提前出...
2021-06-24
常霖法師出道前為香港著名攝影師葉青霖，他於南豐紗廠舉行的《紡如人生──常霖法師禪藝展2021》，把紡織的元素放進展覽中，以一條由不同物料編織成的作品，就像我們的人生一樣，在展架上從頭到尾、彎彎曲曲、高...
2021-06-22
所謂「有其父必有其子」，父母就係仔女面鏡，影響真係可以好大。陳豪（阿Mo）和森美最近為真人動畫《比得兔2：走佬日記》粵語版配音，兩位型爸接受《頭條日報》訪問時，大談湊仔經，雖然二人均自認嚴父，但前者是...
2021-06-24
本港開展新冠疫苗接種計劃一百一十八天，累計二百萬人打了第一針，同時連續十六天本地零確診，疫情向好之際，大埔出現一宗變種病毒初步確診個案，疫情有反彈的危機。現在每一個人都要反思，如何出一分力，阻止變種病毒在港肆虐。其實，答案相當清楚，就是人人去打針，政府和各界要繼續提供誘因，鼓勵市民配合，尤其吸引更多年輕人接受打針。 美國有州份推出獎學金，鼓勵學生去打針，這個跳出框框之舉，香港大可照跟如儀，各個辦學團體、大學或相關團體，如有財力，應向打了針的學生給予適當的獎勵，無論是減學費、提供獎學金等等，甚至是有助學習的大抽獎，都可以考慮。港府也要靈活變通，趁暑假來臨，年輕人活動需求大增，...
2021-06-24
昨晚周俊樂本來為師傅韋達策騎四駒，其中第五場的「魅力星光」一放到底取勝，正當大家以為，這對師徒之後仍會有馬搏殺的時候，馬會卻突然宣布，周俊樂在第八場的座騎「進力之城」易配賀銘年，原來樂仔無法造到出賽要求的一一二磅，對於見習生而言情況都算罕見，可能因為他身形比較高大吧！ 馬場浮世繪
2021-06-24