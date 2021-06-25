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馬場浮世繪——勇戰神駒獲邀參戰墨爾本盃

2021-06-25 列印
  應屆遮打盃冠軍苗廄的「勇戰神駒」，大有機會成為今季最佳長途馬，日前此駒獲得澳洲維多利亞馬會邀請，參加今年十一月二日在費明頓馬場舉行，途程為三千二百米的的國際一級賽墨爾本盃，而對方亦已向練馬師苗禮德及馬主，提供有關賽駒運往澳洲出賽的檢疫安排及其他所需資料。不過，練者就認為現時距該賽仍超過四個月，有足夠時間跟馬主余潤興詳細研究會否參戰，最重要的是一旦遠征澳洲，賽後是否有足夠時間休息，然後部署十二月香港國際賽，所以稍後才會決定會否參賽。

馬場浮世繪

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