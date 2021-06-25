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馬場浮世繪——香港馬匹拍賣會周日舉行

2021-06-25 列印
  二○二一香港國際馬匹拍賣會，將於後日早上在沙田馬場馬匹亮相圈舉行。然而，上季在兩個香港馬匹拍賣會出售馬匹，至今仍未有一匹能勝出三班賽事，以取得六十萬元的香港國際馬匹拍賣會新馬獎金。如果苗廄「金津一號」明日順利連捷，便會成為首匹取得該獎金的賽駒，此駒上場大勝對手而回，今仗乘勇再戰，當有留意價值。

馬場浮世繪

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