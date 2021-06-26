頭號目標——嘉喜旺泥地可信

每逢季初，筆者一般都會奉勸大家先忍手兩三個回合，待一些已上陣而又有好走勢的馬再出賽時，才選作重心追捧，因此法已一再證明有效。其實到了季尾，此策略同樣有效，只是原因稍為不同。季初階段，一早已谷勇的馬為數不多，能在陣上交出好走勢的馬，證明已具備爭勝狀態，趁對手尚未跑起前再上陣，自然有優勢。至於季尾，仍趕科場的馬必定有任務在身，若非求勝，就是為減分；可是若新近有好表現甚至上名的馬，只落敗一仗一般不會獲即時減分，所以此類馬若趕於季尾再出，鬥志必堅。再看看近兩次賽事的頭馬，六月二十日一役，除了正在爭冠的方廄馬「開心大師」和「戰鬥英雄」因有特殊原因之外，其餘八匹頭馬沒一匹是正在減分；至於剛周三谷戰，也只有「辣得驕」和「過河勁卒」是上仗獲減兩分，其餘七匹頭馬縱非剛加分，起碼也是不加不減。說了這麼多，並非強調重心馬不能選正在減分的馬，但起碼要有合理推斷，估計該匹馬有爭勝鬥志。第一場五班一六五○米泥地。「嘉喜旺」近三仗每次賽後都被減兩分，若根據上述邏輯，應不屬於選重心馬的範圍。不過要留意一點，此駒是季中才轉投蘇保羅馬房的，若不急於交代，也不會在季中轉馬房，所以可假設幕後目標是希望能在季內出頭。但此駒上季在何良馬房時，走勢最好是泥地千二米，而本身血統應有中長途氣量，所以當時估計日後跑泥地中長途會最合。而此駒轉至蘇廄後，跑了三仗都是谷草，今仗突然轉跑泥地1650米且配上硬功的外籍大師傅，不妨信一次。仲達