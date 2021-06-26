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勝在有方——北極光唞夠再搏

2021-06-26 列印
　　「北極光」出道頭四仗跨季得2W2P，當時已展現忠心PPG精英本色。初上三班一役換上波健士亂跑才輸遠，其後再加添1W3P。其中大前仗於不利之內疊能從似無可能位置衝近「旗幟輝煌」，已交出三班中上級水準。所以翌戰即能順利補中。其後隔三星期大幅增程跑千八米，快步速下跟得急才敗。四歲馬處大熟黃金期，當未見盡。賽後初期雖然準備欠完整，但埋門操足，從化閘走勢不差，近千一磅之大馬體重保持，休近兩個月才出，跑法夠機動，賺形勢後力足保持田草千四特高上名率。

　　「閃得快」近期演出轉穩，持續交出三班中級水準，五歲馬尚未交代，用五磅生受前駒讓十一磅，有力一鬥。



方駿暉
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