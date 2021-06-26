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伊仁絮語——友盈友福可破悶局

2021-06-26 列印
　　第四場「友盈友福」早前跑三班泥地一哩得亞軍，只負於賺盡步速之利的「雙天至尊」不過兩個幾身位，表現較之前明顯進步。近兩仗降至四班卻三甲不入，都可歸咎際遇欠佳。雖然今仗排位並非理想，但本身質素尚新，若能及早切入慳腳程，或有機會破悶局。

　　第九場「時時順意」來港前三奪頭馬，名氣響亮。抵港後由於腳患問題而長時間休息，可幸自三月起工夫循序漸進，最近兩試從化閘亦走勢不俗。按其級數必較今組對手為高，若臨場有雨更添勝算，由冷殺手薛恩執韁，有力一鳴驚人。



Ian
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