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重點出擊——順勢贏機會樂觀

2021-06-26 列印
　　正所謂「老馬有火、非同小可」，今季一直被筆者看淡的「手到回來」，或許遲熟關係，近期與廄侶「都市神話」一再交出佳績，遲來春天的威力尚未止境。前駒季內先在田草千二贏馬，及後能一再攻陷難度更高的千四，現評分更創出新高。筆者認為，近期能與牠鬥得接近之馬，都要高度重視。

　　第十場「順勢贏」季內演出極穩定，準繩中見進步，近兩仗皆在「手到回來」身後過終點，但後駒剛於總場次766壓倒「幸運快車」再下一城，實力不用懷疑。



　　回說「順勢贏」，剛戰跑田草千四，自八百米處開始走三疊極不利跑線，結果得第七，而前六名馬有三駒再出，統統非贏即位。至於前仗584場次，牠沿途跟守三四位，直路被「銀馳」觸碰後仍奮力上前奪得亞軍，盡顯鬥心十足。今次小休後再戰千二，對手級數差一截，爭勝機會樂觀。

安西教練
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