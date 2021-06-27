  • 2021年6月27日 星期日
  • 30º
  • 81%
熱門： 李家超鄧炳強變種病毒屯馬線蘋果日報

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——丁冠豪食頭胡贏第一百W

2021-06-27 列印
馬場浮世繪——丁冠豪食頭胡贏第一百W
Previous Next

　　周六賽事常常爆冷，昨日頭場果然馬上跑出冷門賽果，丁廄「幸運勝駒」在楊明綸胯下一放到底開齋，爆出二十二冷W，而此場亦是練者丁冠豪從練後的第一百W，別具紀念價值！丁冠豪：「贏滿一百W絕對是新里程，希望之後有更多的一百W，而我最難忘是第一W的『勝利寶石』，因為是從練後首W。至於『幸運勝駒』今仗的戰略本來是守二三位競跑，但出閘反應好之下，變成自己領放，加上場地利前置，結果一放到底。此駒比較遲熟，而且上季有傷患，所以影響了進度，希望今仗勝後可獲足夠分數避免淘汰。」

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd