  • 2021年6月27日 星期日
  • 30º
  • 81%
熱門： 李家超鄧炳強變種病毒屯馬線蘋果日報

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——郭能復出後又贏東廄馬

2021-06-27 列印
馬場浮世繪——郭能復出後又贏東廄馬
Previous Next

　　郭能自停賽復出之後，早前已憑「加州星球」贏馬，而昨日他則憑「樂滿貫」再次交出頭馬。無獨有偶，以上兩駒都來自告東尼馬房，看來騎練合作相當愉快，郭能跑畢今季便會暫時離港，告仔可能仍有關照，大家不妨留意。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd