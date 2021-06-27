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馬場浮世繪——時時精綵榮休赴愛爾蘭

2021-06-27 列印
馬場浮世繪——時時精綵榮休赴愛爾蘭
馬場浮世繪——時時精綵榮休赴愛爾蘭
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　　馬會昨日於沙田馬場馬匹亮相圈舉行特別儀式，歡送早前退役的冠軍級賽駒及上年度香港馬王「時時精綵」，該駒稍後會前往愛爾蘭享受退休生活。儀式上，馬主王明澤的兒子王經緯將「時時精綵」的紀念蹄鐵贈予馬會主席陳南祿，而陳南祿則回贈紀念相架予「時時精綵」的馬主王明澤。之後陳南祿、馬會行政總裁應家柏、馬主王明澤及家人、練馬師告東尼、騎師潘頓與「時時精綵」大合照。

馬場浮世繪

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