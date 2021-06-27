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馬場浮世繪——巴度蔡明紹停賽前白果

2021-06-27 列印
　　巴度和蔡明紹因為要停賽關係，跑完昨日賽事便可以提前唞暑了，而兩人分別有十匹和九匹座騎，結果雙雙都未能取得頭馬。其中巴度有兩亞一季，總算有點收穫，而蔡明紹則只有一席亞軍。

馬場浮世繪

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