莫雷拉中三元封王 羅富全賀賢潘頓起孖 呂健威周六賽事三W

昨日是今季最後一次周六賽事，呂健威憑「獵狐章者」、「嘉才」和「好好學習」中三元，而今仗為「嘉才」開齋的莫雷拉，則另贏蔡廄「風火戰駒」和羅廄「西利哥」，同樣三W兼成為騎師王。至於羅富全另贏「幸運傳奇」，與賀賢和潘頓齊齊起孖，後兩者合作憑「勝利才子」和「北極光」贏馬。呂健威昨日憑「獵狐章者」、「嘉才」和「好好學習」贏三W，在練馬師榜升上第四位，他賽後說：「『獵狐章者』近期狀態冒起，但五班賽程不多，所以今仗嘗試在千四米爭功，賽前我吩咐何澤堯早段要稍留，結果成功取勝，當然場地變化也有幫助。稍後仍有一場五班賽適合此駒角逐，我會考慮讓牠再跑。『嘉才』今仗表現如此出色，令我有點意外，可能因為落雨令場地偏快，而牠又排一檔，結果輕勝而回。這匹北半球馬之前需時適應水土，但上仗已經開始見好，所以今仗能交出好表現。『好好學習』其實跑千二和千四都可以，最重要是形勢配合，由於二班賽程不多，所以一有機會便要報名，今仗牠在末段能夠追贏，並不表示後勁強橫，之後對方力弱而已。」至於羅富全和賀賢昨日都起孖，前者勝出「西利哥」和「幸運傳奇」後說：「『西利哥』以往有過傷患，如今則已經復原兼重踏正軌，今仗三疊轉彎也能彈離取勝，可能因為場地偏軟的幫助，牠目前跑千八米至二千米最合適，希望之後繼續有好表現。『幸運傳奇』以往試泥閘曾有好走勢，故此今仗轉場一試，而今日的濕慢泥地明顯有利前置，所以我們的策略也是擺前走，結果憑輕磅之利取勝。此駒經常排外檔，今次排內檔有幫助，以其走勢來看，可能泥地性能比草地更好，路程則千六好過千四。」而賀賢則與潘頓攜手勝出「勝利才子」和「北極光」，練者透露：「『勝利才子』來港時我認為跑千四至千六米最合適，只是既然初出在千二米後上跑亞軍，所以便暫時繼續跑短途，直至近仗短兵相接時牠未能進一步加速，我認為應該增程了。今仗此駒跑千四沿途和直路都受到對手挑戰，但仍能率先衝過終點，表現非常出色，不過其心智仍未成熟，需要時間學習，賽後會唞暑，留待下季繼續爭取成績。『北極光』血統上應有長力，可是上場增程跑千八米時，排大外檔起步後要望空，未能執行原先的戰略，結果因此落敗，賽後我安排牠到從化休息養回新鮮感，今場回師千四米抽得內檔，終能再次交出好表現，以其進度而言，下季應有機會立足二班，並在適當時候再次增程角逐。」記者：文傑、亨利