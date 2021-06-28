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馬場浮世繪——十六匹拍賣馬全售出馬會微蝕

2021-06-28 列印
■14號拍賣馬成交價五百萬元屬今屆最高。
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  二○二一香港國際馬匹拍賣會，昨晨在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，逾百馬主和練馬師參加，十六匹拍賣馬全數售出，平均價為二百九十五萬元，中位價二百八十萬元，但有七駒是低於成本價成交。賽馬業務和營運執行總監利達賢表示，受疫情影響，今次拍賣會遇上一定困難，預計雖有輕微虧損，但馬會目的並非賺錢，故不介意成績。至於早前退出拍賣會的七匹馬，六駒將於年內招標。

馬場浮世繪

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