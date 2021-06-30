鍊金手記——冠軍人馬將才凋零

踏入七月，距離煞科只餘下五次賽事，而一年一度的表彰儀式「冠軍人馬獎」將於七月十三日舉行。馬會上周公布了候選人馬名單，幾乎全屬預料之中。一般估計，香港馬王、最佳一哩馬與中距離馬均會由「金鎗六十」囊括，反而看見最佳短途馬及最佳長途馬的候選馬匹，則令人不勝唏噓。隨着多匹短途佳駟相繼退役，香港短途馬呈青黃不接，三匹候選馬匹中，「旺蝦王」季內幾經辛苦方能初勝國際一級賽；主席短途獎得主「福逸」的整體實力是否達到國際一級水平，仍有待證明。反觀最有潛力的應該是「速遞奇兵」，不過以級際賽績秤先的評選制度中，獲選機會不大。最佳長途馬名單上，就只有已退役的前馬王「時時精綵」及遮打盃盟主「勇戰神駒」，非此即彼。前駒季內未嘗一勝，後駒贏遮打盃前則只曾於二班報捷，不管哪駒當選都欠缺代表性，同時亦反映出目前香港長短途馬的凋零程度。飛雲