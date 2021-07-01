重點出擊——果然友 縮程再贏

朋友聊天，說起生死。 我說生死不由己，像睡覺。 出生身不由己，絕對被動，便像睡得沉沉的人被鬧鐘吵醒，不管願不願意，清不清醒，都得起牀。起牀就做人了，面對塵世，面對人生，都不是預知的，也不是你主動要的，但是因為你醒了，起牀了，就必須面對。生不可控，死也一樣。你想早睡，不是想幾時睡就睡得着，人盡可躺在牀上，但時間不到，睡魔未至，躺在牀上你也只能眼睜睜。這就像你想早死未必死得成，除非用些強制手段，自我了斷，就像睡不着吃安眠藥。有些嚴重失眠的，吃安眠藥也沒用，一夜輾轉反側，焦躁不堪，卻依然沒有睡意，活生生迎接第二天，若以生死相比，就是生不如死。還有一種，不捨得睡，想晚點才睡着，但這...

2021-07-01