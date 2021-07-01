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重點出擊——果然友 縮程再贏

2021-07-01 列印
　　第四場「果然友」季內演出穩定，期間亦交出兩場頭馬，成為方嘉柏爭取冠軍的重要一員，雖然牠季內已出賽十六次，拼搏絕對不算少，觀乎幕後心意很可能想用盡一時。只是奇怪在於，今日牠不報跑第八場千四米贏馬路程，一來該場並無廄侶上陣，二來莫雷拉亦無坐騎，是否方嘉柏刻意故弄玄虛？倘若馬兒出賽旨在減分為下季鋪路，何不配上陳嘉熙？反而改配騎練合作上名率逾半數的田泰安！

　　筆者估計，今次賽前「果然友」小休四個星期，存心為了縮程賺級數而來，馬房為爭冠軍而用盡一時。



　　無疑，上仗「果然友」的贏馬時間及對手水準確實一般，但今次跑的是直路賽，除了「你知我勝」和「攻頂」曾在四班贏馬之外，餘駒根本未證明能力。而此駒季內初出一戰同程入位，路程亦算合適，今場對手無多之下，有權再下一城。

安西教練

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