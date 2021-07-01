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伊仁絮語——尚方寶駒加程出擊

2021-07-01 列印
　　第一場「尚方寶駒」上仗排外檔，早段被迫留後，曾有一段途程未能望空，直路上移出即交出強勁衝刺，最終僅以一個馬位見負，表現比前進步。此駒母系以一哩成績最佳，今仗降落五班即增程，加上強配莫雷拉，配合馬房攻勢值得重視。

　　第二場「蒜頭本色」上仗即使排在大外檔，臨場依然票如雨下，結果領放至最後二百米才告乏力。上仗後，此駒復課多由潘頓主理，顯然心中有馬，而馬兒近期試閘的走勢亦比前集中，今次排位轉佳兼初降五班，有力打開勝利之門。



Ian

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