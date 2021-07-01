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日報新聞 > 馬經

勝在有方——遨遊之星重開勝門

2021-07-01 列印
　　「遨遊之星」上季四月時第二次在四班贏田草千二，當時是天雨後場地特利前置，但今日亦可能出現類似場地形勢。本身今季尚未交代，在二月時卻打疊走入三甲，能氣走實力指標「連利福將」而跟其後贏強組之「合夥雄心」跑近，實力遠比一般四五班升降機強。如今初落五班對手大幅減弱，五歲PPG刻意隔六星期休夠操好才再跑，重配人馬合作兩次均上名之田泰安，切入貼欄順放後當可重開勝門。

  「蒜頭本色」前仗於田草千四放得頗急，頭一千米交出57秒13，仍能跟賺了形勢而最近再贏之「果然友」跑近，今次稍休兩個月而起用潘頓，有心落班即交代。



方駿暉

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