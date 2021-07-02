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馬場浮世繪——姚本輝入場果然有料到

2021-07-02 列印
馬場浮世繪——姚本輝入場果然有料到
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　　姚本輝早前因為接受心臟通波仔手術，所以缺席了幾次賽事，本來有消息指他將繼續休息，季內都不會入場督戰，但昨日卻見輝哥精神奕奕地在沙圈露面，似乎對其參戰馬非常在意，果然先有「正義駒」和「你知我勝」分別拼入殿軍，然後「神駿馬車」則大熱掄元。賽後姚本輝表示：「『神駿馬車』上仗際遇欠佳，今仗則勝在排檔好，目前看來牠在四班負重磅，好過上三班負輕磅。如今已是季尾，難得遇上對手不強的場合，雖然此駒早段慢了少許，但轉彎時已搶番好位，直路便交出一貫的衝刺。」

馬場浮世繪

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