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馬場浮世繪——史卓豐兩匹易配馬入Q

2021-07-02 列印
馬場浮世繪——史卓豐兩匹易配馬入Q
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　　史卓豐因為出水痘而要退出昨日賽事，結果原本由他策騎的「金剛福星」和「勤德兼備」都跑第二名，益了潘頓和班德禮。究竟以上兩駒若由史卓豐策騎會否順利勝出？答案不得而知，但他少了獎金收入則肯定是事實。

馬場浮世繪

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