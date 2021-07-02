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馬場浮世繪——美滿將來騎者少磅半被DQ

2021-07-02 列印
馬場浮世繪——美滿將來騎者少磅半被DQ
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　　昨日第二場賽事完成後，馬會遲遲未作實派彩，事緣該場參戰馬「美滿將來」鞍上人潘明輝覆磅時少了一點五磅，為此馬會要進行研訊，結果「美滿將來」被取消資格，但由於牠跑第十名，所以對派彩並無影響，而潘明輝因為疏忽，被罰停賽一日及十萬元。

馬場浮世繪

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