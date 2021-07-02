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馬場浮世繪——歡樂小子贏馬肥文忘形

2021-07-02 列印
馬場浮世繪——歡樂小子贏馬肥文忘形
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　　十歲老馬「歡樂小子」昨日爆冷取勝，練者文家良賽後表現非常興奮，不斷高舉雙手做出勝利手勢，比起贏大賽更加忘形！之後他透露會與馬主商量，安排「歡樂小子」多跑一仗才光榮退役。

馬場浮世繪

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