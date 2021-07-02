皇龍司令奪粵港盃 潘頓一W六P封王 足金好球捧回歸盃

昨日有兩場盃賽，結果香港回歸盃由丁廄「足金好球」奪得，而粵港盃則由石廄「皇龍司令」捧走，騎者分別是潘明輝和巫顯東。至於方嘉柏勝出「開心大師」和「電訊飛彈」，後駒鞍上人郭能另贏姚廄「神駿馬車」，同告梅開二度。不過最終成為騎師王的則是潘頓，他總共取得一冠一亞五季。其餘韋達和周俊樂合作憑「發財寶」和「會長之星」包辦第九口孖寶。丁冠豪馬房的「足金好球」，昨日在潘明輝胯下勝出二班千八米賽事，並且奪得香港回歸盃，賽後練者丁冠豪透露：「『足金好球』今季在出爭打吡之前，表現一直頗為不俗，但之後演出開始回落，可能是因為拼搏過多的關係，所以早前我決定讓其到從化休息一下，而牠在返港之後，心情和狀態都明顯轉好，結果今仗終於交出好成績。此駒在二班有足夠的競爭力，稍後應該會增程發展。」而昨日另一錦標的粵港盃，則由四班馬同樣跑田草千八賽事，結果由巫顯東策騎石廄「皇龍司令」掄元，賽後馬主區啟光表示：「『皇龍司令』今仗能夠取勝，對我來說實在是意料之外，一切都要歸功練馬師徐雨石出色的部署。事實上，此駒最近七仗取得兩冠三亞兩季，反映狀態正值大勇，尤其跑中長途賽事更是演出非常準繩。」練馬師方面，方嘉柏憑「開心大師」和「電訊飛彈」包辦第一口孖寶，頭馬數字進一步拋離蔡約翰。賽後方嘉柏表示：「陳嘉熙上仗贏完『開心大師』之後，今場的發揮更加出色，雖然排十四檔，但起步後已經迅速移往內欄，入直路全力衝刺，人馬的表現俱佳。陳嘉熙目前已經回復策騎信心，陣上屢次發揮出胯下坐騎的實力，希望日後他可以獲得更多支持。『電訊飛彈』之前入閘後都會情緒緊張，因此我花了不少時間和心機調教，加上司閘員的協助，終於改善其陋習。今仗此駒起步順利，便得以發揮出真正的實力，贏出在港首場頭馬，而我亦很高興能與騎師郭能合作贏馬。」其餘賀賢和潘頓合作憑「攻頂」贏馬，賽後練者說：「『攻頂』上兩場跑轉彎賽事不停犯錯，例如重口等，今次回師直路賽，終於跑出本身應該有的水準，贏出今季其第二場頭馬。此駒應有在三班賽贏馬的實力，來季踏入四歲會是成熟期，我將再部署牠角逐千二米賽事，相信屆時一定能夠勝任。」至於由賀賢轉倉告東尼的「桃花盛」，昨日亦一出即勝，馬主曾祥顯賽後高興地說：「賽前我對於『桃花盛』的爭勝機會有信心，結果成功打開勝門，稍後可以開香檳慶祝，並與告東尼齊齊研究一下馬兒的前景。」記者：文傑、亨利