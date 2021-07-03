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馬場浮世繪——美麗傳承及時時精綵獲頒終身成就獎

2021-07-03 列印
  冠軍人馬獎評選委員會繼早前公布2020/2021年度香港賽馬會冠軍人馬獎候選馬匹名單後，現決定向「美麗傳承」及「時時精綵」頒發終身成就獎，以表彰這兩匹頂尖佳駟於服役期間的成就及對香港賽馬的重大貢獻。

馬場浮世繪

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