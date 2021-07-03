莫雷拉在前日賽事交白卷，多匹座騎裏只得「坪山新星」和「合約精神」上名而未能贏馬，演出令捧場客失望。不過本周日沙田賽事，騎者胯下座騎實力不錯，可望為他重振聲威。莫雷拉昨晨透露，對「春風得意」和「鋼鐵福陞」兩駒的機會最感樂觀。「春風得意」轉投方廄之後，兩戰均交由莫雷拉主轡，可是均跑得梗頸四，周日此駒降下五班，出戰曾入位的千四米，莫雷拉說：「雖然『春風得意』兩戰未勝，可是每仗在末段均展示出良好追勁，並且過終點時落後頭馬不遠，演出尚算不差，以當時走勢估計，如今增程跑千四米，在步速正常之下，理應有更佳發揮。加上今仗降至五班賽，跟實力較次對手同場之餘，卻僅負一二八磅，故此『春風得意』有足夠條件演出再進一步，是今場爭勝分子。」莫雷拉對上一次與鄭俊偉攜手贏馬，已經是去年四月一日的「大道至正」，今季雙方僅合作五次，取得一亞兩季。周日騎者替該廄的「鋼鐵福陛」壓陣，他說：「我一直都樂於跟鄭俊偉合作，『鋼鐵福陛』過往經常在泥地試閘展示良好走勢，果然剛戰初跑泥地短途，在全程放領，終點前才被對手越過，走勢顯著進步。早前我過檔此駒快跳後，對其走勢亦感滿意，今次『鋼鐵福陛』再跑同程，希望其演出續進，可期拼入前列而回。」至於蔡廄「好眼光」剛戰在谷草短途僅負於「運利多」得亞軍，明日將初跑泥地短途賽，莫雷拉指此駒早前曾經小休，如今狀態回起，冀望其重上軌道，繼續交出表現。以此駒早前試泥閘的走勢，應該可以勝任泥地賽，「好眼光」將是他今戰另一頭馬希望。特約記者：文傑