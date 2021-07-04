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勝在有方——加州得迅無W有Q

2021-07-04 列印
　　「加州得迅」今季初上二班也能贏谷草千二，確認四歲自購馬仍處升軌。其後轉到田草千二跟跑兩仗後，初跑此程遇偏快步速，本身頭三段交出58秒17跟得急，仍能氣走實力指標「美麗笑容」而跟「好好學習」鬥得接近，後駒最近可在千二米走外疊下再贏，足證這個亞軍之段速和對手水準俱佳。最近稍休兩個多月復出，直路走不利之內疊路段仍能得接近之殿軍，表現復好。今次屬休後第二仗，體力正強，評分區域下移後遇對手非強，憑機動跑法切入二疊跟好位後，力足保持同程全入前兩名。

　　「包裝太保」上仗重戴面箍能以終極時速21秒71追近「電子群星」，四歲自購馬確認此程威力最強，小休後第三仗，可憑較佳體力第二次贏同程。「知道必勝」上仗入彎前已發力上前，頭三段自造57秒97，力短馬焉能不敗？小休後第二仗重配潘頓而排檔內移，會有更合尺寸之發揮。



方駿暉
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