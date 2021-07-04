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伊仁絮語——利害了最佳冷品

2021-07-04 列印
　　第七場「伊貝」上仗初出跑直路賽，由於翻步較慢，早段落後頗多，不過末段在馬群之間穿插上前，最終得第七名，表現有點睇頭。查此駒血統不俗，但因體型較小，所以周歲價不太昂貴，其母系乃二級賽飛徹特斯錦標盟主「茶花女」，家族成員普遍在中長途獲勝，加上毛色肖母，今仗增程理應合適。潘頓與幕後關係密切，汲取了一場實戰經驗後，相信應有更佳演出。對手是評分已有微利的「川河明駒 」。

　　第八場「利害了」季內跑千四曾擊敗兩捷馬「一舖縱橫」，表現頗佳。上仗遇超班馬「肥仔叻叻」，沿途走外疊，末段仍能維持走勢，反映勇況持續。今仗雖然初跑泥地，但牠來港前曾在金頓膠沙地取勝，在港也曾於泥閘交出悅目走勢。今次遇快馬多場合，本身能跟擅鬥，實屬最佳冷品。



Ian
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