伊仁絮語——利害了最佳冷品

第八場「利害了」季內跑千四曾擊敗兩捷馬「一舖縱橫」，表現頗佳。上仗遇超班馬「肥仔叻叻」，沿途走外疊，末段仍能維持走勢，反映勇況持續。今仗雖然初跑泥地，但牠來港前曾在金頓膠沙地取勝，在港也曾於泥閘交出悅目走勢。今次遇快馬多場合，本身能跟擅鬥，實屬最佳冷品。
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「五千元電子消費券」將於明日起接受登記，市民最早可在八月獲得首期款項。四個指定支付平台在這場爭取客戶的硬仗，陸續推出優惠，其中支付寶AlipayHK表示，登記用戶可在一百間合作商戶中，揀選最多五份獎賞...
2021-07-03
經濟合作及發展組織（OECD）周四宣佈，全球有一百三十個國家包括中國，同意推行全球性稅務改革，確保跨國企業不管它們在哪些國家和地區運作，都要公平地承擔稅項，支付最低的百分之十五企業稅。不過，歐盟實行低...
2021-07-03
美加等地近日受前所未有的熱浪侵襲。加拿大西部引發山火肆虐，令位於溫哥華市東北約二百六十公里的弗雷澤峽谷村莊利頓燒成焦黑一片，一千名居民要撤離；美國已通報數百人因熱猝死。 加拿大卑詩省省長霍根在記者會上...
2021-07-03
大埔黃魚灘洋房屋苑淺月灣，環境清幽，享有高私隱度。以下介紹屋苑一座洋房，面積2353方呎，五房三套間隔，一室淺調，樓底特高，屋外連逾1300方呎大花園，戶外空間多多，大屋向西南，外望翠綠林景。 恒地旗...
2021-07-03
踏入下半年首個交易日，港股假後復市高開低走，恒指高開31點，報28859點，已是全日最高位，其後顯著向下，曾插576點，低見28231點，為6月17日以來新低，收報28310點，仍跌517點，成交金額...
2021-07-03
英格蘭的基亞利殊深受球迷愛戴，今屆歐洲國家盃亦送出兩次助攻，惟鮮有正選機會。相反，史達寧場場擔正更獨取三球，卻不受三獅擁躉歡迎。這對來季可能曼城雙翼形象有別，但同樣大有作為，今晚這個潛在「曼城組合」八強有力率三獅於意大利中立場淘汰烏克蘭，客勝去馬。（Now616、618台周日凌晨3:00直播） 廿五歲的基亞利殊至今只為英格蘭上陣十次，而且今屆歐國盃僅正選和後備上陣分別一次和兩次，然而一向甚得球迷歡心。上仗十六強，他後備上陣即獲溫布萊全場球迷熱烈歡呼，最終亦交出其今屆第二次助攻，率英軍贈德國兩蛋，還大賣口乖道：「這是有史以來最好的感覺。」 破烏克蘭昂首四強 據報，這名阿士東維...
2021-07-03
12星座運程 -6月30日 天蠍：星象有利從事專業人士，你的學識和能力既得到發揮。天秤：溝通運欠佳，很多事情受阻延，上網瀏覽時小心病毒。處女：今天是壓力的日子，工作遇到困難，午餐不要太豐富。獅子：同...
2021-06-30
李賢（Leanne）憑《學神出沒注意》拋胸玩飄移，大搶「嘉倩BB」（陳嘉倩）風頭被網民留意，28歲的Leanne本身其實做開幕後，疫情零工作下試玩幕前，仲得強尼親自引薦拍《學神》。胞姐是演員李敏的 L...
2021-07-03
朋友在facebook上發了幾個電話號碼，叫大家小心。事緣那天她收到一個電話，對方指名道姓稱呼她，然後說自己姓楊，是國安處的，因為她參加了非法活動，要立即帶證件去尖沙咀海防道十五號接受調查。 朋友說好吧，我上網查一下。對方馬上很嚴肅地說：「你知道這是國安，不是鬧着玩的！」其實這時候朋友正在公司，一邊聽電話一邊同時查地圖，發現海防道根本沒有十五號。朋友說對方語氣煞有介事，只要腦子稍為轉不過來，就會被嚇到。 這種騙案，必是第一步先把你唬住，然後再一步步進逼，引你入巷，最好你辯解，最好你問東問西。若是心裏不踏實的人，以為有甚麼事情給人知道了，便會信以為真，自投羅網。 這跟以往騙徒...
2021-07-03
今期在《星島馬訊》都提到，第二場和第八場，個人的心水都和亨利及安西相同，不過貼馬向來都是手快有，手慢冇。既然如此，今次改一改風向，貼一匹希望可以與「情趣」埋Q的馬。 第二場五班二二○○米。「牛精輝煌」算是鄭廄內今季保養很好的馬，雖然近三仗中上名的兩仗，跑法都符合當日偏差模式，625場次後追賺步速之餘，早段先貼欄慳位；693場次則是走外疊賺有利跑線，不過兩場都畢竟是四班賽，今次與「情趣」一樣是落五班賺了卡士。 至於上仗「牛精輝煌」759場次成績大倒退，純粹是因為頭兩段步速慢逾兩秒，之後三段平均地快，形勢極不利後追，加上在後段步速扯快之下走三疊轉彎，更難望有追勢。不過若計全組馬...
2021-07-04