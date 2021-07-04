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重點出擊——伊貝增程掩人耳目

2021-07-04 列印
　　第七場「伊貝」上仗初出跑田草一千米，賽前晨課一直由史卓豐主理，適逢同場有另一座騎「過河勁卒」可供選擇，事後看後駒翌仗能在谷草補中，證明他當時揀騎「過河勁卒」無可厚非。但不幸的是，史卓豐在「過河勁卒」贏馬當日停賽，因而錯失寶貴頭馬。

　　但說實話，筆者對「過河勁卒」贏馬一役的機會其實睇淡，因為牠之前一仗即使受惠慢步速，末段仍被大幅拋離。事後檢討唯一合理解釋，就是729場次的直路賽內疊極度不利。



　　回説「伊貝」該役形勢，於慢步速場合早段留後，末段發揮也不算積極，卻能在不利路段造出第三快末段時間。經此一役，潘頓應知道馬兒厲害，所以賽後除了主理試閘，更包辦飛機場踱步，可謂愛不釋手。今仗加程跑千四，應是基於此駒早段落腳太慢，再者其母系方面氣量十足。今次刻意避開千二不跑，看來也是掩人耳目。執筆時此駒有半冷分頭，實在值博。

安西教練
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